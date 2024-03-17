Лунин коротко прокомментировал матч Реала, в котором он пропустил дважды

16 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Украинец пропустил 2 мяча, но и сделал 2 сейва. Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку в 6.9 баллов.

После завершения встречи Андрей опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех «Реала»:

«+3 важных очка 💪 Идём шаг за шагом 🤍», – написал украинец.

Видеообзор матча Осасуна – Реал – 2:4