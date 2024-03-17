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  4. Лунин коротко прокомментировал матч Реала, в котором он пропустил дважды
Испания
17 марта 2024, 07:06 |
879
0

Лунин коротко прокомментировал матч Реала, в котором он пропустил дважды

16 марта мадридский клуб обыграл «Осасуну» со счетом 4:2 в 29-м туре Ла Лиги

17 марта 2024, 07:06 |
879
0
Лунин коротко прокомментировал матч Реала, в котором он пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

16 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Украинец пропустил 2 мяча, но и сделал 2 сейва. Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку в 6.9 баллов.

После завершения встречи Андрей опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех «Реала»:

«+3 важных очка 💪 Идём шаг за шагом 🤍», – написал украинец.

Видеообзор матча Осасуна – Реал – 2:4

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Реал Мадрид Осасуна Осасуна - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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