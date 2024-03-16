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  4. Игрок Полесья: «Сработали хорошо, пропустили всего 1 мяч, а не 5»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 21:01 |
752
0

Игрок Полесья: «Сработали хорошо, пропустили всего 1 мяч, а не 5»

Яссин Фортюн прокомментировал поражение от «Оболони»

16 марта 2024, 21:01 |
752
0
Игрок Полесья: «Сработали хорошо, пропустили всего 1 мяч, а не 5»
ФК Полесье. Яссин Фортюн

Французский вингер житомирского «Полесья» Яссин Фортюн прокомментировал поражение от киевской «Оболони» (0:1) в матче 21-го тура УПЛ:

«Хочу сказать, что это был действительно сложный матч. Еще в начале мы получили красную карточку, было сложно и понятно, что мы должны были много работать в меньшинстве. Но мы сработали хорошо, потому что можно было пропустить и 5 мячей, но мы пропустили только один. Местами мы даже доминировали. Понятно, что для первого матча с новым тренером было сложно. Но учитывая, что мы будем иметь перерыв сборных, у нас будет время, чтобы хорошо поработать.

Конечно, три поражения подряд – это очень сложно и после такого немного теряешь голову. В последних матчах были голы на последних минутах, сейчас удаления на стартовых минутах. Как раз сейчас время, чтобы отдохнуть, увидеться с родными, но, конечно, мы вернемся, продолжим работать с новой мотивацией, с новыми идеями, ведь мы продемонстрировали, что отношение у нас очень хорошее, игра очень хорошая и мы вернемся сильнее».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье Яссин Фортюн
Источник ФК Полесье
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