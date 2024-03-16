Сборная УКРАИНЫ16 марта 2024, 20:15 |
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Стрим из лагеря сборной Украины. Миколенко и Караваев в прямом эфире. LIVE
Начало запланировано в 20:15
16 марта 2024, 20:15 |
696
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21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.
К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании. Каждый вечер в прямом эфире Влада Седан будет рассказывать главные новости о сборной, а также общаться с нашими футболистами.
Начало стрима запланировано в 20:15 по киевскому времени.
Стрим из лагеря сборной Украины. Миколенко и Караваев в прямом эфире. LIVE
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