21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда старны готовится в тренировочном лагере в Испании. Каждый вечер в прямом эфире Влада Седан будет рассказывать главные новости о сборной, а также общаться с нашими футболистами.

Начало стрима запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко и Зубков в прямом эфире LIVE