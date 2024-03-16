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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 18:48 | Обновлено 16 марта 2024, 19:03
732
2

Будет штраф? Тренер Полесья проигнорировал пресс-конференцию после игры

Житомиряне минимально проиграли «Оболони» 0:1

16 марта 2024, 18:48 | Обновлено 16 марта 2024, 19:03
732
2
Будет штраф? Тренер Полесья проигнорировал пресс-конференцию после игры
ФК Полесье. Сергей Шищенко

В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Полесье».

Игра состоялась в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Победу в матче одержали хозяева, за которых единственный гол забил Руслан Черненко на 10-й минуте матча.

После поединка тренерский штаб «Полесья» отказался посетить послематчевую пресс-конференцию. И.о. главного тренера житомирян Сергей Шищенко пообщался только с журналистами УПЛ-ТВ.

Недавно контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское «Динамо» за то, что тренер киевлян Александр Шовковский после поединка отказался давать послематчевое интервью.

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Источник UA-Football
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Andrey_17
Блазні. Бачу руку уй.б.а Денисова.
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-1
0963691185
донецькі програвати не вміють...от і судорги тягнуть.. гордість не позволяє.. ось ще і ахметов вдує..
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-3
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