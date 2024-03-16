Будет штраф? Тренер Полесья проигнорировал пресс-конференцию после игры

В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Полесье».

Игра состоялась в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Победу в матче одержали хозяева, за которых единственный гол забил Руслан Черненко на 10-й минуте матча.

После поединка тренерский штаб «Полесья» отказался посетить послематчевую пресс-конференцию. И.о. главного тренера житомирян Сергей Шищенко пообщался только с журналистами УПЛ-ТВ.

Недавно контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское «Динамо» за то, что тренер киевлян Александр Шовковский после поединка отказался давать послематчевое интервью.