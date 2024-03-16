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  4. Стародубцева стала 30-й теннисисткой, получившей вызов в сборную Украины
ITF
16 марта 2024, 14:12 | Обновлено 16 марта 2024, 14:13
205
0

Стародубцева стала 30-й теннисисткой, получившей вызов в сборную Украины

Юлия войдет в состав нашей команды на матч против Румынии

16 марта 2024, 14:12 | Обновлено 16 марта 2024, 14:13
205
0
Стародубцева стала 30-й теннисисткой, получившей вызов в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева, которая должна дебютировать в составе национальной сборной Украины Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, станет тридцатым игроком, который войдет в состав нашей команды за всю историю выступлений.

Украина впервые вышла на арену командного Кубка мира в мае 1993 года. Тогда цвета сборной защищали: Наталья Медведева, Наталья Белецкая и Ольга Лугина.

До Юлии последней дебютанткой была Ангелина Калинина, которая приняла участие в прошлогоднем матче против Нидерландов, одержала две одиночные победы и максимально поспособствовала выходу украинской команды на стадию квалификации Мирового финала. Третью решающую победу принесла Даяна Ястремская.

Ранее стали известны составы сборных Украины и Румынии на матч Квалификации, который состоится в США.

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Юлия Стародубцева женская сборная Украины по теннису Билли Джин Кинг женская сборная Румынии по теннису
Источник Федерация тенниса Украины
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