Стародубцева стала 30-й теннисисткой, получившей вызов в сборную Украины

Юлия Стародубцева, которая должна дебютировать в составе национальной сборной Украины Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, станет тридцатым игроком, который войдет в состав нашей команды за всю историю выступлений.

Украина впервые вышла на арену командного Кубка мира в мае 1993 года. Тогда цвета сборной защищали: Наталья Медведева, Наталья Белецкая и Ольга Лугина.

До Юлии последней дебютанткой была Ангелина Калинина, которая приняла участие в прошлогоднем матче против Нидерландов, одержала две одиночные победы и максимально поспособствовала выходу украинской команды на стадию квалификации Мирового финала. Третью решающую победу принесла Даяна Ястремская.

Ранее стали известны составы сборных Украины и Румынии на матч Квалификации, который состоится в США.