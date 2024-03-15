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WTA
15 марта 2024, 20:18 | Обновлено 15 марта 2024, 20:45
636
0

Свитолина vs Халеп. Состав Румынии на матч против Украины

Ожидаем интересного противостояния топовых теннисисток

15 марта 2024, 20:18 | Обновлено 15 марта 2024, 20:45
636
0
Свитолина vs Халеп. Состав Румынии на матч против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Халеп и Свитолина

12-13 апреля в США состоится квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.

В составе соперниц Украины отмечается экс-первая ракетка мира Симона Халеп, с которой недавно сняли дисквалификацию. Не исключено, что румынская звезда сыграет против первого номера Украины Элины Свитолиной.

Кроме Халеп за Румынию сыграют Ана Богдан (WTA 65), Жаклин Кристиан (WTA 82), Анка Тодони (WTA 227), Мара Гае (WTA 1048).

У Симоны был заморожен ее номер WTA 58.

За Украину сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Надежда Киченок и Людмила Киченок.

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Источник Федерация тенниса Украины
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