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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Буду работать, чтобы голы были и в сборной»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 13:43 |
114
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Буду работать, чтобы голы были и в сборной»

Защитник нациоанальной команды недавно забил дебютный гол в АПЛ

16 марта 2024, 13:43 |
114
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Буду работать, чтобы голы были и в сборной»
УАФ. Илья Забарный

Вчера в испанской Марбелье сборная Украины провела первую полноценную тренировку в рамках подготовки к матчу с Боснией и Герцеговиной. Команда работала на поле футбольного центра «Банус». Начало работы прокомментировал защитник сине-желтых Илья Забарный.

«Всегда приятно приезжать в лагерь национальной сборной. И не только потому, что сейчас у меня в клубе все хорошо. Просто я скучал по ребятам, по этой внутренней энергии, которая есть в команде. Естественно, что в клубе была задана нужная нота. Я очень доволен, что смог отличиться, ведь для меня это важно. Надеюсь, что это не последний мой гол в Англии. Буду работать, чтобы голы были и в сборной. Возможно, не такие же, ведь тот мяч был, так сказать, рабочий.

Будет важная игра, и мы настраиваемся только на победу. Это понимают все ребята, поэтому думаю, что все у нас будет хорошо. Считаю, что мы готовы к поединку. Мы отрабатываем все моменты – и стандарты в том числе. Знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Хорошо, когда у меня есть возможность подключиться и помочь своей команде. Я полностью это поддерживаю.

Здесь мы находимся в очень хороших погодных условиях. В Англии, например, сейчас дожди. И хотя я уже привык к ним, приятно приехать и вспотеть даже при выходе из самолета. Здесь очень хорошие поля и отель. Есть все для полноценной подготовки, поэтому остается только играть», – сказал Илья Забарный.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

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Илья Забарный сборная Украины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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