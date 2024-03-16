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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 10:24 |
573
0

Турецкий клуб возобновил интерес к центрбеку Шахтера

Марлон ранее отказался перебираться в стан «бордово-синих»

16 марта 2024, 10:24 |
573
0
Турецкий клуб возобновил интерес к центрбеку Шахтера
instagram.com/marlonsantos_ms4

Турецкий «Трабзонспор» возобновил интерес к центральному защитнику «Шахтера» Марлону, который в настоящий момент на правах Annexe 7 ФИФА выступает в Бразилии за «Флуминенсе».

28-летним футболистом «бордово-синие» интересовались еще летом 2022 года. Тогда «Трабзонспор» очень активно торговался с Марлоном и даже заманивал его невероятной зарплатой, однако в итоге центрбек отказался перебираться в клуб, так как его супруга не пожелала жить в Трабзоне.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Марлон сыграл лишь 15 матчей (937 минут) за «Флуминенсе», а срок действия его трудового соглашения с «трехцветными» рассчитан до 30 июня.

Контракт Марлона с «Шахтером» действует до 30 июня 2026 года.

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Источник Günebakış Haber
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