Турецкий клуб возобновил интерес к центрбеку Шахтера

Турецкий «Трабзонспор» возобновил интерес к центральному защитнику «Шахтера» Марлону, который в настоящий момент на правах Annexe 7 ФИФА выступает в Бразилии за «Флуминенсе».

28-летним футболистом «бордово-синие» интересовались еще летом 2022 года. Тогда «Трабзонспор» очень активно торговался с Марлоном и даже заманивал его невероятной зарплатой, однако в итоге центрбек отказался перебираться в клуб, так как его супруга не пожелала жить в Трабзоне.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Марлон сыграл лишь 15 матчей (937 минут) за «Флуминенсе», а срок действия его трудового соглашения с «трехцветными» рассчитан до 30 июня.

Контракт Марлона с «Шахтером» действует до 30 июня 2026 года.