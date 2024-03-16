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  4. Куртуа или Лунин? В Испании рассказали, кто сыграет с Ман Сити в Мадриде
Лига чемпионов
16 марта 2024, 10:31 |
1506
3

Куртуа или Лунин? В Испании рассказали, кто сыграет с Ман Сити в Мадриде

Первый матч 1/4 финала ЛЧ состоится 9 апреля

16 марта 2024, 10:31 |
1506
3
Куртуа или Лунин? В Испании рассказали, кто сыграет с Ман Сити в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Кало Анчелотти анонсировал возвращение травмированных Эдера Милитао и Тибо Куртуа на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Однако по информации Dondiario, больше шансов сыграть в первом матче в Мадриде против «горожан», который состоится 9 апреля, именно у защитника Милитао. Источник отмечает, что вряд ли итальянский наставник сразу выпустит Куртуа в старте, ведь он еще не играл в этом сезоне и пока игровая форма украинского вратаря Андрея Лунина не вызывает вопросов.

В этом сезоне Лунин провел за Реал 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

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Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти
Источник Don Diario
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Комментарии 3
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Краще нехай ставлять Куртуа, бо всеодно МС винесе цей Реал.
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+1
ErichMariaШевченко
Вся Украина за Куртуа.  Пусть на него падёт бремя позора.
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0
😼
Якщо на ворота все ж таки поставлять Луніна, то у Реала може залишитись шанс на вихід до півфіналу. Думаю що Куртуа не зможе витримати ворота. Так що все залежить від того кого хто буде на воротах. 
Я не є вболівальником Реала, тому нехай краще Куртуа . МС мені теж до фєні, їх винесуть у наступному раунді
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-1
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