Куртуа или Лунин? В Испании рассказали, кто сыграет с Ман Сити в Мадриде

Главный тренер «Реала» Кало Анчелотти анонсировал возвращение травмированных Эдера Милитао и Тибо Куртуа на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Однако по информации Dondiario, больше шансов сыграть в первом матче в Мадриде против «горожан», который состоится 9 апреля, именно у защитника Милитао. Источник отмечает, что вряд ли итальянский наставник сразу выпустит Куртуа в старте, ведь он еще не играл в этом сезоне и пока игровая форма украинского вратаря Андрея Лунина не вызывает вопросов.

В этом сезоне Лунин провел за Реал 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.