Куртуа или Лунин? В Испании рассказали, кто сыграет с Ман Сити в Мадриде
Первый матч 1/4 финала ЛЧ состоится 9 апреля
Главный тренер «Реала» Кало Анчелотти анонсировал возвращение травмированных Эдера Милитао и Тибо Куртуа на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Однако по информации Dondiario, больше шансов сыграть в первом матче в Мадриде против «горожан», который состоится 9 апреля, именно у защитника Милитао. Источник отмечает, что вряд ли итальянский наставник сразу выпустит Куртуа в старте, ведь он еще не играл в этом сезоне и пока игровая форма украинского вратаря Андрея Лунина не вызывает вопросов.
В этом сезоне Лунин провел за Реал 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.
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Я не є вболівальником Реала, тому нехай краще Куртуа . МС мені теж до фєні, їх винесуть у наступному раунді