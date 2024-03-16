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WTA
16 марта 2024, 09:59 | Обновлено 16 марта 2024, 10:01
179
0

Саккари рассказала, как ей работается с бывшим тренером Пегулы

Результат работы уже хорошо видно в Индиан-Уэллс

16 марта 2024, 09:59 | Обновлено 16 марта 2024, 10:01
179
0
Саккари рассказала, как ей работается с бывшим тренером Пегулы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

9-я ракетка мира Мария Саккари после выхода в финал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) рассказала о работе с с известным тренером Дэвидом Уиттом, который ранее тренировал Джессику Пегулу.

Отметим, что в полуфинале с Коко Гофф Саккари вела 5:2 с двумя брейками во второй партии, но дважды не сумела подать на матч и проиграла сет на тай-брейке.

«Смена тренера – это всегда непросто. Это не середина сезона, но мы уже три месяца работаем вместе. Конечно, это наш первый турнир. Думаю, мы неплохо справляемся (улыбается).

Как я и говорила на своих предыдущих пресс-конференциях, он никогда не приходил, чтобы что-то кардинально менять. Я знала, что он придет, мы просто будем работать над обычными вещами, как и раньше, и все будет становиться лучше.

Я собираюсь быть честной с ним в том, над чем мне нужно работать, а он будет честен со мной. Думаю, вместе мы сможем построить что-то очень хорошее.

После матча Дэвид сказал мне, что счастлив, что все так получилось, потому что это сделает меня сильнее (улыбается). Конечно, он сказал, что я знаю, что ты бы с удовольствием выиграла 6:4, 6:2, но, знаешь, мы должны извлекать позитив. И это правда, я с ним согласна», – сказала Саккари.

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WTA Индиан-Уэллс Джессика Пегула Мария Саккари
Источник ASAP text
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