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WTA
16 марта 2024, 08:15 | Обновлено 16 марта 2024, 08:26
4994
3

Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс

Мария Саккари неожиданно выбила Коко Гофф в трех сетах

16 марта 2024, 08:15 | Обновлено 16 марта 2024, 08:26
4994
3
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

9-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В полуфинале Саккари в трех сетах обыграла Коко Гофф (США), которая занимает третью строчку в рейтинге WTA. Игра завершилась за 2 часа и 45 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Коко Гофф (США) [3] – Мария Саккари (Греция) [9] – 4:6, 7:6 (7:5), 2:6

Встреча могла завершиться и раньше. Саккари вела 5:2 с двумя брейками во второй партии, но дважды не сумела подать на матч и проиграла сет на тай-брейке. Кроме того, в 10-м гейме у Марии было три матчбола, которые она «успешно» упустила. После суперкамбека Гофф казалось, что американка должна побеждать. Коко даже сделала брейк на старте третьего сета, но затем Саккари снова завладела преимуществом и уже не отпустила викторию.

Это была 8-я встреча теннисисток, гречанка выиграла 5-й очный поединок.

Несмотря на большее количество побед в очных матчах, Саккари была андердогом. В 2023 году, помимо United Cup, Мария не выигрывала больше одного матча ни на одном турнире. Кроме того, 2023 год она закончила с лузстриком в 5 поединков.

Матч между Коко и Марией дважды прерывался из-за дождя. Вторая пауза в игре длилась почти 2 часа.

В матче за титул Саккари сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек, которая в своем полуфинальном поединке выбила украинку Марту Костюк.

Мария в третий раз в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000. Кроме того, в 2022 году она играла в финальном поединке против Свентек и проиграла. В 2023 году гречанка завоевала титул на тысячнике в Гвадалахаре.

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Источник Sport.ua
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adidas777
Сенсація?
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0
Василий Гредюшкин
Марія  гідна  перемоги  в  турі.
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0
Sashamar
Ніякої сенсації. Коко не в найкращій формі, а Марії новий тренер явно пішов на користь.
Якщо вона виграє фінал, це теж сенсацією не буде.
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-1
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