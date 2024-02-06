Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы

Дэвид Уитт, который тренировал четвертую ракетку мира Джессику Пегулу во время ее восхождения к вершинам тенниса, больше не работает с американской звездой.

Решение было принято Пегулой вскоре после ее вылета во втором круге Открытого чемпионата Австралии от француженки Клары Бюрель.

«Для меня это было полной неожиданностью. Никогда не ожидал такого развития событий.

У нас была отличная дружба в течение пяти лет, так что это очень тяжело», – сказал Уитт, который до Пегулы тренировал Винус Уильямс. «Я очень дорожу отношениями с игроком, так же как и тренерской работой».

«Это тяжелый бизнес. Мне очень повезло, что за последние 15 лет я работал только с двумя игроками», – добавил специалист.

Отметим, что под руководством Уитта Пегула выиграла все свои 4 титула WTA, а также заходила в топ-3 мирового рейтинга.