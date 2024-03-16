ЦУКАНОВ: «После пропущенного гола Шахтер взял игру в свои руки»

В пятницу, 15 марта, на львовском стадионе Украина лидер УПЛ Шахтер провел спарринг с лидером Первой лиги Карпатами (2:2).

Поединок начался сразу с гола хозяев: уже на 1-й минуте карпатовцам удалась атака правым флангом, мяч доставили в центр штрафной, откуда Костенко поразил нижний угол. Однако уже на 13-й минуте «оранжево-черные» сравняли счет: в быстром выпаде Виктор Цуканов отличным пасом разрезал оборону львовян и вывел на ворота Траоре, и Лассина ударом в касание пробил кипера – 1:1.

С этого момента игровая инициатива окончательно перешла к «горнякам», и вскоре забил Келси, но гол не был засчитан из-за офсайда. Впрочем, подопечные Марино Пушича продолжали идти вперед и добились своего на 34-й минуте: в контратаке Лассина Траоре заиграл Невертона, бразилец повернул мяч прострельной передачей, а буркинийский форвард запер из ворот и оформил дубль – 1:2. После этого активизировались уже хозяева и в оставшееся до перерыва время создали несколько опасных моментов у ворот Артура Рудька, однако отличиться во второй раз им не удалось.

На старте второго тайма у «Шахтера» произошла тройная замена: на поле вышли Денис Твардовский, Иракли Азаров и Кевин. Команды продолжали держать высокий темп, однако в большинстве своем все события сводились к борьбе в центре поля, а голевых моментов почти не возникало. «Горняки» пытались в своем стиле активно комбинировать на половине соперника, но без существенного продвижения к воротам.

А вот львовяне свой едва ли не первый шанс превратили в гол: Булеза упал в уголовной зоне в борьбе с Педриньо, и арбитр назначил пенальти, который на 76-й минуте реализовал Ариэльсон. Вскоре хозяева могли выйти вперед, но Твардовский спас после удара Булезы в дальний угол, а Мироши помешал сразу двум оппонентам сыграть на добивании. На последних минутах момент имели и дончане, когда острый прострел Невертона от лицевой перехватил вратарь.

Зафиксирована ничья 2:2 в товарищеской игре Шахтера и Карпат.

Товарищеский матч. Львов, 15 марта

Карпаты (Львов) – Шахтер (Донецк) – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 Костенко (1), 1:1 Траоре (13), 1:2 Траоре (34), 2:2 Ариэльсон (76, пен.)

Шахтер: Рудько (Твардовский, 46), Гочолеишвили, Назарина, Мироши, Педриньо, Бондаренко (к) (Азаров, 46), Цуканов (Кевин, 46), Крыськив (Удод, 70), Невертон, Келси (Ющенко, 80) Траоре.

ВІДЕО. ЦУКАНОВ: «После пропущенного гола Шахтер взял игру в свои руки»