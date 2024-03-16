​​​​​​​Фенербахче – Сен-Жилуаз – 0:1. Турки имели голевой запас. Видео гола

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

В следующий раунд вышел турецкий Фенербахче, который проиграл Сен-Жилуазу (0:1), но имел перевес после первой игры (3:0).

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Расмуссен, 68