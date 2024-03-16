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Лига конференций
Проходит дальше Фенербахче
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
16 марта 2024, 04:51 | Обновлено 16 марта 2024, 05:25
14
0

​​​​​​​Фенербахче – Сен-Жилуаз – 0:1. Турки имели голевой запас. Видео гола

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций

16 марта 2024, 04:51 | Обновлено 16 марта 2024, 05:25
14
0
​​​​​​​Фенербахче – Сен-Жилуаз – 0:1. Турки имели голевой запас. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

В следующий раунд вышел турецкий Фенербахче, который проиграл Сен-Жилуазу (0:1), но имел перевес после первой игры (3:0).

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Расмуссен, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Расмуссен (Юнион Сент-Жилуаз).
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Лига конференций Фенербахче Юнион Сен-Жилуаз видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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