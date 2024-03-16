Проходит дальше Фенербахче
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 1
Лига конференций16 марта 2024, 04:51 | Обновлено 16 марта 2024, 05:25
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Фенербахче – Сен-Жилуаз – 0:1. Турки имели голевой запас. Видео гола
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций
16 марта 2024, 04:51 | Обновлено 16 марта 2024, 05:25
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Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
В следующий раунд вышел турецкий Фенербахче, который проиграл Сен-Жилуазу (0:1), но имел перевес после первой игры (3:0).
Лиги конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)
Гол: Расмуссен, 68
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Расмуссен (Юнион Сент-Жилуаз).
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