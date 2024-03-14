14 марта на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Фенербахче» сыграет против Юнион Сен-Жилуаз. Поединок начнется в 18:45 по европейскому времени.

Фенербахче

Команда в прошлом сезоне наконец-то прервала десятилетнюю засуху в плане трофеев, завоевав кубок. Но при этом снова проиграла гонку за чемпионство, закончив на втором месте. Да и сейчас, уже под руководством Исмаила Картала, ведет борьбу с соседним Галатасараем, где не выглядит фаворитом. Параллельно канарейки изначально были отправлены в Лигу конференций, где стартовали еще в квалификации, в июле прошлого года. В итоге турки не только прошли отбор со стопроцентной статистикой, но и выиграли четырежды на групповом этапе, выиграв свой квартет. В итоге они вернулись в борьбу за победу в турнире только с 1/8 финала, в прошлый четверг как-то неожиданно легко, 3-0, выиграв в Бельгии.

Юнион Сен-Жилуаз

Клуб - это новое, точнее, наконец-то возрожденное славное имя в бельгийском, да и европейском футболе. Вернувшись наконец-то в Жупилер-Лигу в позапрошлом сезоне, он чуть не взял с ходу чемпионский титул, только в концовке дав себя обогнать Брюгге. В прошлом сезоне Les Unionistes тоже закончили высоко, третьими, заодно достойно дебютировав в еврокубках. С лета на тренерском посту появился новый наставник, Блессин. И с ним получилось добиться единоличного лидерства в чемпионате страны, оторвавшись ото всех преследователей во главе с Андерлехтом. При этом в Лиге Европы, несмотря на победу напоследок над Ливерпулем, команда была только третьей в группе, уступив не только англичанам, но и Тулузе. В итоге команда переместилась в Лигу конференций, где неожиданно выбила Айнтрахт, после домашних 2-2 выиграв во Франкфурте.

Статистика личных встреч

Для юнионцев это только второй старт в еврокубках. Не удивительно, что они впервые приехали в Стамбул.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут повторной победы туров. Но, помня, как подопечные Блессина прошли немцев в 1/8 именно за счет выездного поединка, выбираем нейтральную ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,66).