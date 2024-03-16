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  4. ДОЛГАНСКИЙ: «У Степанюка была рассечение. Сейчас ему сделали перевязку»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 00:31 |
44
0

ДОЛГАНСКИЙ: «У Степанюка была рассечение. Сейчас ему сделали перевязку»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал поражение от «Александрии» в 21-м туре УПЛ (0:1)

16 марта 2024, 00:31 |
44
0
ДОЛГАНСКИЙ: «У Степанюка была рассечение. Сейчас ему сделали перевязку»
ФК Ворскла. Сергей Долганский

15 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи главный тренер полтавского клуба Сергей Долганский прокомментировал поражение своих подопечных:

«Сегодня для хорошей игры не хватило забитых голов и не пропустить со стандарта. Первый тайм играли так, как планировали. Разрезали между линиями, где у нас был разыгрывающий Руслан Степанюк. У нас получались удачные атаки, было много моментов, где мы могли забивать гол. Но после того, как он получил травму, мы произвели замену, но у нас не нашлось игрока, который сумел бы связать защиту с нападением. Потому второй тайм у нас не вышел в игровом плане.

У Степанюка было рассечение, довольно серьезно, поэтому мы решили не выпускать его на 2-й тайм. Сам эпизод, как я видел, Руслан первым играл в мяч, а игрок «Александрии» бьет его головой в голову. Там было нарушение правил со стороны игрока «Александрии». Сейчас ему сделали перевязку. Когда приедем в Полтаву, посмотрим, нужно ли накладывать швы.

Карточки Пердуты и Мякушко? Надо смотреть эпизоды, все это эмоции. Сложно оценить, когда ты смотришь за ходом событий, как команда перестраивается, выполняет тактические вещи. Не видел повторов этих моментов, не могу сказать ничего. Игроки знали, что они находятся под угрозой дисквалификации.

Мы играли с хорошей командой, которая до этого сыграла с «Полесьем», «Шахтером», «Зарей». 2 ничьи и 1 победу в этих матчах одержала. Это достаточно серьезная команда. В первом тайме было все как планировалось, но во втором тайме не хватало Степанюка.

У нас есть задача – мы хотим побеждать в каждой игре, а уже поближе к концу чемпионата посмотрим, на что можем рассчитывать.

Глущенко с нами тренируется всего несколько дней. О нем рано говорить», – сказал Долганский.

Видеообзор матча Александрия – Ворскла – 1:0

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Сергей Долганский Александрия Ворскла Полтава Александрия - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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