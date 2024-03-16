Сарри покинул Лацио. Закончится ли на этом саррибол?

Маурицио Сарри покинул «Лацио». Ушел сам, не дожидаясь отставки. Его бывший работодатель – президент «Наполи» Де Лаурентис – не удержался, чтоб не подколоть своего бывшего любимца: «подают в отставку настоящие лузеры». Дескать, если ты мужик, то должен идти до конца. Должен держать и слово, и удар.

Сарри идти до конца не захотел. И оставил «бьянкочелести» на незавидном девятом месте в серии А, после четырех поражений в последних пяти матчах (с учетом ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов против «Баварии»).

Преемнику Сарри на тренерском мостике «орлов» – его бывшему ассистенту Джованни Мартушьелло – досталось не самое лучшее приданое. О возможности повторить прошлогодний успех (второе место в чемпионате) уже не может быть и речи. Огромным достижением может стать попадание в Лигу конференций. Собственно, вот и все, на что способен нынешний «Лацио».

Однако если вина Сарри и есть в таком неутешительном провале, то самая минимальная.

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«Мистер 33 варианта» прозрачно намекал на свою отставку еще осенью, когда команда начала пробуксовывать.

В принципе, пробуксовывать «Лацио» начал с первых туров текущего чемпионата. Римский алленаторе пытался найти выход из ситуации, но, цепляясь за новые тактические варианты, приходилось ломать все то, что было построено за почти два года.

В этой связи нужно понимать, что Сарри, официально признанный гением итальянского тренерского цеха (в итальянской википедии есть даже такое понятие – сарризм, характеризирующее манеру игры в футбол), не может поставить команде внятную, узнаваемую игру с колес. Ему необходимо время. Хотя бы полгода.

Минувшим летом, на радостях после завоевания вице-чемпионства (первого для «орлов» в нынешнем веке), президент клуба Лотито произвел серию закупок.

Однако ко двору пришлись далеко не все новобранцы. Лишь Маттео Гендузи можно назвать тем, кто смог по-настоящему проявить себя в «Лацио» в режиме «из корабля на бал». В меньшей мере это касается Густава Исакссена и Николо Ровеллы (но этот парень надолго выбыл из-за травмы). На этом пока все.

Главная игровая проблема «Лацио», которую пытался устранить/решить Сарри – конечно же, придумать, кем или как заменить уехавшего за длинным саудовским нефтедолларом Милинковича-Савича.

Серб в команде играл очень важную, если не исключительную роль, являясь одновременно и опорником, и конструктором атак.

На место Сергея Сарри долго и не очень успешно наигрывал арендованного у «Ювентуса» Ровеллу. Эксперимент оказался не очень успешным, поскольку Николо – атакующий вингер, а не волнорез. Однако иных аргументов у Сарри не нашлось – скамья для запасных в нынешнем «Лацио» – очень короткая, не та, что была в команде на изломе веков.

Тем не менее, не мытьем, так катаньем, но Сарри таки решил проблему конструктора атак. Ровелла так и остался в опорной зоне, а двумя другими вершинами перевернутого треугольника стали Гендузи и Камада (тоже купленный прошлым летом). Маурицио разделил плеймейкерские функции между этой тройкой.

Лишь к середине декабря игра команды начала просматриваться. В этой игре начал появляться смысл и проблески надежды. Но до того времени в серии А почти все было потеряно (если судить о перспективах в борьбе за зону Лиги чемпионов).

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Гендузи

Единственное, чем мог похвастаться «Лацио» в осенней части сезона – выход из группы со второго места в плей-офф чемпионской Лиги.

Но этого оказалось мало. И для самого тренера, и для руководства клуба.

В такой вот почти патовой ситуации Сарри взялся публично критиковать всех и вся: начиная от Клаудио Лотито и заканчивая своими подопечными, которые оказались не теми, на которых тренер рассчитывал.

После поражения в 13-м туре серии А от идущей на последнем месте «Салернитаны» Маурицио Сарри пошел ва-банк. «Если бы я бы уверен, что проблема во мне, то незамедлительно подал бы в отставку. В ближайшие дни я оценю ситуацию и обязательно поговорю с президентом клуба».

Лотито услышал Сарри. И устами спортивного директора клуба Фабиани заявил, что «если кто-то и думает, что алленаторе уйдет, то он глубоко ошибается». Алленаторе остался.

Более того, на фоне этих разговоров Сарри пролонгировал соглашение с «Лацио» до конца следующего сезона.

Однако игровые проблемы «бьянкочелести» никуда не девались.

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На фоне ближайших конкурентов по серии А (не говоря уже о грандах – двух миланских клубах и «Ювентусе») «лациале» выглядели откровенно слабо. Откровенно слабо с точки зрения ресурсов.

Кадровый вопрос в нынешнем «Лацио» – наверное, в разы важнее тренерского.

Ведь, кроме того, что далеко не все летние новички смогли вписаться в игру команды, ее недавние лидеры в силу разных причин, прежде всего возраста, растеряли былые кондиции.

Речь идет, в первую очередь, о Карлосе Альберто, которого хватает, в лучшем случае, на один тайм. И который очень подвержен травмам. И, безусловно, о Чиро Иммобиле. Автор «Золотой бутсы»-2020 уже давно не тот. Да, он очень старается, но пока что не получается выйти хотя бы в частичный успех. А Кастельянос, которого взяли именно для подмены Чиро, ожиданий не оправдывает.

Демарш Сарри после 13-го тура чемпионата Италии дал определенный толчок: команда начала выигрывать. Но толчок этот был лишь временным всплеском. Весьма краткосрочным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Маурицио надеялся, что клуб нынешней зимой выйдет на трансферный рынок. Но клуб не вышел. Покупок вообще не было. Лотито считал, что прошлым летом он потратился основательно, поэтому до лета нынешнего команда должна играть на том багаже, который имеется.

Но на старых дрожжах команда продержаться не смогла. И в этот раз Сарри посчитал, что в неудачах «Лацио» виновен именно он. И тихо, без предварительной «канонады», написал заявление об увольнении. Отставка была принята.

Будет ли это решение толчком для «лациале»? Вряд ли. Повторюсь, что на фоне всех «девяти сестер» (претендентов на высокие места в серии А) «Лацио» сейчас смотрится наименее предпочтительнее. По составу нынешний «Лацио» изначально может претендовать не выше, чем на седьмое место. И попадание в Лигу конференций будет считаться чем-то сродни чуда.

Другое дело, что Клаудио Лотито небезосновательно уповал на гениальность Сарри, на его умение творить подвиги, пускай и локальные. И вице-чемпионство «Лацио» минувшего сезона – яркое тому подтверждение.

Но, получается, иногда одного тренерского гения мало. Нужна еще и финансовая составляющая. И благополучное стечение обстоятельств. В прошлом сезоне для «орлов» и их тренера почти все сложилось идеально. А вот в нынешнем судьба решила вернуть должок.

Значит ли это, что «сарризм» (или на британский манер саррибол) перестал быть явлением из-за кризиса его «отца»? Сложно сказать. Рассчитывать сейчас, что 65-летнего Маурицио оперативно позовут в какой-нибудь гранд, – достаточных оснований нет.

С другой стороны, нет и оснований утверждать, что Сарри как тренер закончился. Он наверняка еще даст о себе знать. В условном «Эмполи», в котором и начался его истинный путь к успеху. Настоящая слава – это ведь когда твоя фамилии ценится выше того, чем ты занимаешься.

Фамилия Сарри все еще очень звучна. Особенно в Италии.