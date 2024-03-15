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Чемпионат Европы
15 марта 2024, 23:50 |
809
0

Стало известно, когда Цыганков присоединится к сборной Украины в Марбелье

Виктор прибудет в расположение национальной команды 16 марта

15 марта 2024, 23:50 |
809
0
Стало известно, когда Цыганков присоединится к сборной Украины в Марбелье
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 марта испанский футбольный клуб «Жирона» выпустил официальное заявление о травме 26-летнего украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

Сообщается, что у украинца растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена I степени. Точные сроки восстановления не называются.

Многих украинских болельщиков пугает повреждение Виктора, поскольку он является ключевым игроком сборной Украины и может сыграть важную роль в матчах плей-офф Евро-2024, в частности 21 марта в поединке против Боснии и Герцеговины.

Кроме того, Виктор все еще не прибыл в расположение «сине-желтых» в Марбелье (Испания). Однако Влада Седан, которая провела прямой эфир с Александром Зубковым и Александром Зинченком в пятницу (15 марта) заявила, что Виктор присоединится к команде уже в ближайшее время:

Я вас успокою. Я разговаривала с тренерским штабом. Завтра [16 марта] все ожидают прибытия Цыганкова после обеда. Он должен прибыть и присоединиться к команде. Уже непосредственно здесь, на месте, тренерский штаб вместе с врачами будут принимать решения об участии Виктора в предстоящих поединках. Он будет работать здесь, с командой. Мы его ждем, поэтому еще раз повторяю – успокаиваемся», – заявила Седан.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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