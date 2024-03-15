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  4. Самый трудный соперник для Лунина? История противостояний Реал – Ман Сити
Лига чемпионов
15 марта 2024, 13:51 |
632
1

Самый трудный соперник для Лунина? История противостояний Реал – Ман Сити

В четвертьфинале турнира сойдутся два последних победителя главного еврокубка

15 марта 2024, 13:51 |
632
1
Самый трудный соперник для Лунина? История противостояний Реал – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24.

Центральным противостоянием четвертьфинала главного еврокубка станет поединок между двумя последними победителями Лиги чемпионов – мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

У украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина будет шанс впервые в карьере сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом сезоне на счету Лунина четыре матча в ЛЧ, в которых он пропустил три гола и дважды отыграл на ноль.

За всю историю «Реал» и «Манчестер Сити» провели 12 матчей, 10 в Лиге чемпионов и две товарищеские встречи. «Горожане» выиграли пять матчей, «сливочные» – 4, три матча завершились вничью.

Впервые команды сыграли в ЛЧ в сезоне 2012/13 – это был групповой этап, в котором Реал выиграл против действующего чемпиона АПЛ один матч и один раз сыграл вничью. В 2016 «галактикос» выбили горожан в полуфинале турнира, а в 2020 уже «горожане» были сильнее и выиграли в 1/8 финала.

Команды встречались в плей-офф главного еврокубка и в последние два сезона. Сначала в 2022 году подопечные Карло Анчелотти осуществили суперкамбек и благодаря голам Родриго и Бензема выбили «Сити» из розыгрыша ЛЧ, а в прошлом году подопечные Гвардиолы взяли реванш, разбив в Манчестере «галакитокс» 4:0 и вышли в финал.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал статистика Андрей Лунин Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Не факт, що Лунін буде грати. Карло чекає на повернення Куртуа на 1/4. Побачимо. Куртуа без ігрової практики дуже великий ризик, але якщо Анчелотті вирішить, що той готовий, то його і поставить..
Звичайно, що у кожного своя думка відносно результату цієї пари, але я більше віддаю перевагу Сіті. 
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