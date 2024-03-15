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  4. ФОТО. Фанаты Брайтона ответили римлянам на гнусный баннер о королеве
Лига Европы
15 марта 2024, 11:56 |
733
2

ФОТО. Фанаты Брайтона ответили римлянам на гнусный баннер о королеве

Английский клуб проиграл, но в юморе оказался сильнее

15 марта 2024, 11:56 |
733
2
ФОТО. Фанаты Брайтона ответили римлянам на гнусный баннер о королеве
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Брайтон» принимал «Рому». Итальянский клуб уверенно забрал первый матч (4:0), а в этом минимально проиграл.

Отметим, что неделю назад «Стадио Олимпико» фанаты итальянского клуба вывесили гнусный баннер: «The Queen gave blowjobs» (Королева делала ми***).

Болельщики «Брайтона» решили ответить, но сделали это более изящно. «Тотти обожает ананасы в пицце», – именно такой баннер вывесили англичане.

Отметим, что Франческо Тотти – многолетний капитан «Ромы», цвета которой защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Его также называют «Император Рима». Также итальянцы ненавидят ананасы на пицце.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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RoNIkyo
Витончено - це точно.
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+1
Gargantua
ну такое... а Тотти делал куни?
и Тотти, и королева, если были счастливы в секасе, то не отказывали партнерам в оральных ласках.
ну и что?
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0
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