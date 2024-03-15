ФОТО. Фанаты Брайтона ответили римлянам на гнусный баннер о королеве

14 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Брайтон» принимал «Рому». Итальянский клуб уверенно забрал первый матч (4:0), а в этом минимально проиграл.

Отметим, что неделю назад «Стадио Олимпико» фанаты итальянского клуба вывесили гнусный баннер: «The Queen gave blowjobs» (Королева делала ми***).

Болельщики «Брайтона» решили ответить, но сделали это более изящно. «Тотти обожает ананасы в пицце», – именно такой баннер вывесили англичане.

Отметим, что Франческо Тотти – многолетний капитан «Ромы», цвета которой защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Его также называют «Император Рима». Также итальянцы ненавидят ананасы на пицце.