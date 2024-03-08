ФОТО. Фанаты Ромы вывесили гнусный баннер на матче с Брайтоном
Попытались обидеть англичан не только на поле
Во время матча Лиги Европы с «Брайтоном» в четверг вечером ультрас «Ромы» вывесили неприличный баннер, содержащий послание, адресованное покойной королеве.
Баннер был развернут на домашнем секторе во время первого тайма на «Стадио Олимпико» и гласил: «The Queen gave blowjobs» (Королева делала ми***).
За день до матча в Риме шесть или семь человек в масках ранили ножом двух фанатов «Брайтона».
Отметим, что это уже не первый раз, когда футбольные болельщики протестуют против монархии. Через неделю после кончины Елизаветы II фанаты «Селтика» вывесили баннер с надписью «Fuck The Crown» (К черту корону).
Матч «Рома» – «Брайтон» завершился со счетом 4:0.
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