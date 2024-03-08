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Лига Европы
08 марта 2024, 11:59 | Обновлено 08 марта 2024, 12:14
936
1

ФОТО. Фанаты Ромы вывесили гнусный баннер на матче с Брайтоном

Попытались обидеть англичан не только на поле

08 марта 2024, 11:59 | Обновлено 08 марта 2024, 12:14
936
1
ФОТО. Фанаты Ромы вывесили гнусный баннер на матче с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча Лиги Европы с «Брайтоном» в четверг вечером ультрас «Ромы» вывесили неприличный баннер, содержащий послание, адресованное покойной королеве.

Баннер был развернут на домашнем секторе во время первого тайма на «Стадио Олимпико» и гласил: «The Queen gave blowjobs» (Королева делала ми***).

За день до матча в Риме шесть или семь человек в масках ранили ножом двух фанатов «Брайтона».

Отметим, что это уже не первый раз, когда футбольные болельщики протестуют против монархии. Через неделю после кончины Елизаветы II фанаты «Селтика» вывесили баннер с надписью «Fuck The Crown» (К черту корону).

Матч «Рома» – «Брайтон» завершился со счетом 4:0.

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Рома Рим Лига Европы Брайтон баннер фото
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Ну фанати селтіка ще зрозуміло, а макарони яке відношення мають до корони? Пишіть правду, що це звичайне  фанатське бидло яке за гроші про свою мамку таке напише на весь світ.
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