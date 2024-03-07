Два фаната Брайтона получили ножевые ранения перед матчем Лиги Европы

Двух болельщиков «Брайтона» ограбили с применением насилия в центре Рима в преддверии матча Лиги Европы с местной «Ромой».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, инцидент случился недалеко от Колизея в среду поздно вечером. Два британских фаната 28 и 29 лет обратились в ресторан за помощью. По их словам, на них напали 6-7 человек в капюшонах. Они нанесли ножевые ранения в ноги, а также отобрали кошельки и документы.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным полиции, фанаты «Ромы» не причастны к инциденту.

Напомним, что матч «Рома» – «Брайтон» начнется сегодня в 19:45 по киевскому времени.