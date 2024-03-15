Марта КОСТЮК – о войне: «Мир не понимает, как быстро все может измениться»

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопросы о войне в Украине после победы над «нейтральной» спортсменкой Анастасией Потаповой.

– После финала в Сан-Диего вы сделали несколько очень трогательных комментариев, замечательных комментариев. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Дома по-прежнему еще страшно каждый день? Воспринимают ли люди это как должное? Воспринимает ли мир это как должное? И, наконец, если бы я мог спросить, Вы разочарованы тем, что моя страна не смогла оказать Вам большую помощь?

– Хороший вопрос. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. Я думаю, что все люди испытывают это чувство, но мы испытываем его немного больше, потому что наши жизни как бы не в наших руках, в некотором смысле. Мы не можем так сильно все контролировать.

Я не могу говорить за людей, которые живут в Украине, потому что я там не живу. Я просто пару раз приезжала в гости. И я чувствую, что очень утомительно и трудно жить в таких условиях уже много лет. Это изматывает всех.

Мне кажется, что мир не понимает, как быстро все может измениться. Вы знаете, вы думаете, что это 6-0, 3-0, но на самом деле все гораздо ближе.

Я делаю все, я чувствую, что делаю все, что могу, где у меня есть влияние. Но, знаете, вы все равно чувствуете, что этого недостаточно, я должна делать больше. Но очень трудно понять, что мы переживаем, сколько всего было нарушено, сколько меморандумов и всего того, что нам обещали.

Это просто больно переживать. Очевидно, что это очень хороший урок для всей страны - полагаться на себя и быть очень милыми со всеми, но в первую очередь думать о себе. Я действительно надеюсь, что люди просто примут это. Это очень важная вещь, о которой нужно спрашивать, но многие вещи происходят по определенной причине. Поэтому я просто надеюсь, что мы сможем усвоить урок, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Надеюсь, мы сможем получить больше помощи по всему миру. Это тоже было бы здорово.