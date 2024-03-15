Англия15 марта 2024, 10:46 |
15
0
Бернли – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 17:00 матч чемпионата Англии
15 марта 2024, 10:46 |
15
0
В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит «Setanta Sports».
Бернли – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернли – БрентфордСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 14 марта 2024, 22:05 1
Украинка прокомментировала победу над Анастасией Потаповой в Индиан-Уэллс
Бокс | 14 марта 2024, 10:26 3
Следующий бой камерунец может провести в ММА
Футбол | 14.03.2024, 13:16
Теннис | 15.03.2024, 06:15
Футбол | 15.03.2024, 06:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.03.2024, 09:59 3
15.03.2024, 00:10 9
13.03.2024, 12:16 23
13.03.2024, 22:05 50
14.03.2024, 06:15 9
13.03.2024, 12:49 1
14.03.2024, 19:07 1
14.03.2024, 22:43 1