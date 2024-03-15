Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Бёрнли
16.03.2024 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 марта 2024, 10:46 |
15
0

Бернли – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 17:00 матч чемпионата Англии

15 марта 2024, 10:46 |
15
0
Бернли – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит «Setanta Sports».

Бернли – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бернли – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко и выбрал более надежного игрока
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Арсенал продлил контракт с ключевым защитником
Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Брентфорд Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Теннис | 14 марта 2024, 22:05 1
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»

Украинка прокомментировала победу над Анастасией Потаповой в Индиан-Уэллс

Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Бокс | 14 марта 2024, 10:26 3
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника

Следующий бой камерунец может провести в ММА

Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Футбол | 14.03.2024, 13:16
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2024, 06:15
Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс
Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 15.03.2024, 06:10
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
13.03.2024, 09:59 3
Теннис
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
15.03.2024, 00:10 9
Футбол
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 50
Футбол
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
14.03.2024, 06:15 9
Футбол
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
13.03.2024, 12:49 1
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
14.03.2024, 19:07 1
Бокс
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем