В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит «Setanta Sports».

Бернли – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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