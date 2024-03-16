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Англия
16 марта 2024, 19:06 |
106
0

Ярмолюк отыграл полчаса. Бернли оказался сильнее Брентфорда

Матч 29-го тура АПЛ закончился со счетом 2:1

16 марта 2024, 19:06 |
106
0
Ярмолюк отыграл полчаса. Бернли оказался сильнее Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 марта 2024 года, состоялось 2 матча Английской Премьер-лиги.

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«Бернли» сумел обыграть «Брентфорд», который с 9-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Серхио Регилона. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк появился на поле лишь на 60-й минуте.

В параллельном матче «Лутон» принимал «Ноттингем Форест», однако победа не досталась ни одной из команд.

АПЛ. 29 тур. 16 марта

Бернли – Брентфорд – 2:1

Голы: Бруун Ларсен, 10 (пенальти), Фофана, 62 – Аер, 83

Лутон – Ноттингем – 1:1

Голы: Берри, 90 – Вуд, 34

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Бернли Брентфорд Ноттингем Форест Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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