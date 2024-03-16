Ярмолюк отыграл полчаса. Бернли оказался сильнее Брентфорда
Матч 29-го тура АПЛ закончился со счетом 2:1
Сегодня, 16 марта 2024 года, состоялось 2 матча Английской Премьер-лиги.
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«Бернли» сумел обыграть «Брентфорд», который с 9-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Серхио Регилона. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк появился на поле лишь на 60-й минуте.
В параллельном матче «Лутон» принимал «Ноттингем Форест», однако победа не досталась ни одной из команд.
АПЛ. 29 тур. 16 марта
Бернли – Брентфорд – 2:1
Голы: Бруун Ларсен, 10 (пенальти), Фофана, 62 – Аер, 83
Лутон – Ноттингем – 1:1
Голы: Берри, 90 – Вуд, 34
A HUGE WIN! 🤩 pic.twitter.com/yUbbCptPcx— Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 16, 2024
The points are shared! 🤝 pic.twitter.com/4ON7XzF0eM— Luton Town FC (@LutonTown) March 16, 2024
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