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WTA
15 марта 2024, 04:25 |
354
0

Костюк объяснила, почему считает счет 6:0, 3:0 самым худшим в мире

Марта выиграла у Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс

15 марта 2024, 04:25 |
354
0
Костюк объяснила, почему считает счет 6:0, 3:0 самым худшим в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33).

После завершения встречи украинка провела пресс-конференцию, на которой пообщалась с журналистами:

– Марта, почему ты говоришь, что 6:0, 3:0 – худший счет?

– Потому что существует очень тонкая грань между слишком пассивным поведением и тем, чтобы позволить сопернице вернуться в игру. Ведь ты ведёшь со значительным отрывом, но одновременно находишься в ситуации, когда каждый потерянный поинт очень сильно влияет на тебя, потому что все, вроде как, ближе к финишу.

Я думаю, если ты последовательно продолжаешь делать то, что должна, в конечном итоге всё совпадёт и ты выиграешь матч.

Но часто, и не только я об этом говорю, ты просто хочешь сыграть мяч в корт и ждать, что, возможно, соперница ошибётся. Я не хочу ошибаться.

Так что это дело точки зрения. Это не лёгкий счёт, потому что ты выигрываешь, но теннисный матч похож на маленькую жизнь. В нём бывают взлёты и падения. Это может очень быстро измениться, особенно против опытных игроков.

Так что это не значит, что я играю и думаю, что всё может измениться сейчас, конечно, нет, но это просто не лёгкий счёт, потому что ты делаешь определённые вещи, а соперница много ошибается, и как только она начинает возвращать больше мячей, ты задумываешься: «Не сделала ли я что-то не так? Вещи меняются?» И тебе нужно быстрее адаптироваться.

Тебе всегда нужно оставаться в игре. Это не лёгкий счёт. Особенно, я бы сказала, не только 6:0, 3:0, но и 6:0. Для меня было очень важно начать сет очень хорошо. Я думаю, что это спасло меня в конце, потому что разрыв всё ещё был слишком большим для её возвращения. Так что я довольна этим, – сказала Марта.

Видеообзор матча Марта Костюк – Анастасия Потапова

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Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Индиан-Уэллс
Источник ASAP text
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