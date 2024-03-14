Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство луганского клуба планирует воспользоваться статьей контракта, где прописано, что отказ игрока от участия в официальном матче предусматривает санкцию в виде лишения его 50% месячной зарплаты. Повторный невыход на игру – минус 90% зарплаты.

Отмечается также, что в компетенции главного тренера применять дополнительные штрафные санкции. Однако журналист сообщает, что это крайние меры, к которым «Заря» пока не хотела бы прибегать.

Следующий раунд переговоров между сторонами состоится в субботу. Клуб заинтересован в том, чтобы мирно решить этот вопрос.