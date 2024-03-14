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  4. Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 20:45 |
1011
5

Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?

Ряд лидеров луганчан отказались играть в последнем матче из-за задолженности по выплатам

14 марта 2024, 20:45 |
1011
5
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
ФК Заря

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство луганского клуба планирует воспользоваться статьей контракта, где прописано, что отказ игрока от участия в официальном матче предусматривает санкцию в виде лишения его 50% месячной зарплаты. Повторный невыход на игру – минус 90% зарплаты.

Отмечается также, что в компетенции главного тренера применять дополнительные штрафные санкции. Однако журналист сообщает, что это крайние меры, к которым «Заря» пока не хотела бы прибегать.

Следующий раунд переговоров между сторонами состоится в субботу. Клуб заинтересован в том, чтобы мирно решить этот вопрос.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря Игорь Бурбас штрафы санкции
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Лига конференций без динамо
Наказать и казнить провокаторов 
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-1
movkli
наскільки? вважаю на розмір призових за ЛЄ )))
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-1
Sheva19
Суркис все равно больше подкинул 
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-2
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👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
И правильно сделают, мусора им пряника подогнали
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-5
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