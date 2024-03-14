Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Ряд лидеров луганчан отказались играть в последнем матче из-за задолженности по выплатам
Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.
На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство луганского клуба планирует воспользоваться статьей контракта, где прописано, что отказ игрока от участия в официальном матче предусматривает санкцию в виде лишения его 50% месячной зарплаты. Повторный невыход на игру – минус 90% зарплаты.
Отмечается также, что в компетенции главного тренера применять дополнительные штрафные санкции. Однако журналист сообщает, что это крайние меры, к которым «Заря» пока не хотела бы прибегать.
Следующий раунд переговоров между сторонами состоится в субботу. Клуб заинтересован в том, чтобы мирно решить этот вопрос.
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