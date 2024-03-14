Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко и выбрал более надежного игрока

Четырехкратный чемпион АПЛ в составе «Арсенала» Ли Диксон высказался об украинском фулбеке «канониров» Александре Зинченко.

«Александр Зинченко часто травмируется и теряет место в составе и чтобы вернуть его, нужно время. Хотя Якуб Кивиор не такой хороший футболист, как украинец, но в этом плане он более надежный.

Однозначно Зинченко будет еще нужен «Арсеналу» в этом сезоне, ведь есть еще много матчей, где нужна ротация, он станет плюсом для команды в определенный момент», – рассказал Диксон.

Ранее портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги, где Зинченко занимает первое место.