Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко и выбрал более надежного игрока
Ли Диксон высказался об украинце
Четырехкратный чемпион АПЛ в составе «Арсенала» Ли Диксон высказался об украинском фулбеке «канониров» Александре Зинченко.
«Александр Зинченко часто травмируется и теряет место в составе и чтобы вернуть его, нужно время. Хотя Якуб Кивиор не такой хороший футболист, как украинец, но в этом плане он более надежный.
Однозначно Зинченко будет еще нужен «Арсеналу» в этом сезоне, ведь есть еще много матчей, где нужна ротация, он станет плюсом для команды в определенный момент», – рассказал Диксон.
Ранее портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги, где Зинченко занимает первое место.
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Проблема з постійними травмами Зінченко і Жезуса в неправильному тренувальному процесі в Арсеналі. В Сіті в них цих постійних травм не було.
Зіна ще коли прийшов, то казав, що в Арсеналі сильніші і більш вимогливі тренування. Що йому жирок знайшли.
До цього в Арсеналі Кіран Тірні вічно сидів по лазаретах. Партей зараз не вилазить. Томіясу теж.
Тренерському штабу треба бачити, що інтенсивні тренування не всім підходять. Не всі організми однаково їх виносять. Якщо гравець мало травмувався в попередніх клубах і багато в нинішньому, то значить щось не так в нинішньому.
Такі тренування тільки приводять до того, що в кінці сезону Арсенал здихає. Бо гравці раптово втрачають сили. До приходу Зіни вони йшли на лігочемпіонському місці. Яке примудрилися в останніх турах подарити Тотенхему, бо просіли.
В минулому сезоні весною команда здохла і віддала чемпіонство.
Зараз був раптовий провал в декілька тижнів зимою.