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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
15.03.2024 21:00 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
15 марта 2024, 01:57 | Обновлено 15 марта 2024, 02:05
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Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч с участием суперзвезды мирового футбола

15 марта 2024, 01:57 | Обновлено 15 марта 2024, 02:05
32
0
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

15 марта на «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» встретится с «Аль-Наср». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Аль-Ахли – Аль-Наср ставки.

Аль-Ахли

Команда в 2016-м году вернула себе чемпионский титул - предыдущий был более трех десятилетий назад. Но потом позиции были серьезно утрачены, и прошлый сезон крепость трофеев закончила только восьмой. Как и все остальные, тут пытались прибавить за счет подписаний прошлого лета - тогда на тренерском посту появился Яйссле, молодой немец, проявивший себя в Ред Булл Зальцбург, а в составе - Фирмино, Марез, Эдуар Менди, Кессье, Демирал, Ибаньес, Сен-Максимен и Вейга. В итоге получилось заметно прибавить, и сейчас клуб уверенно идет на третьей позиции, правда, без особенных шансов подняться выше. В прошлом туре он играл с главным преследователем, Аль-Таавуном, получилось выиграть за счет единственного гола в концовке.

Аль-Наср

Клуб задал чуть более года назад новый тренд в саудовском, да и мировом футболе, сманив к себе Роналду. Но даже с ним не получилось вернуть себе чемпионство, которое в последний раз оформлялось в 2019-м году - даже с Криштиану взяли только второе место. Да и сейчас, скорее всего, его повторят, и это после приглашения на тренерский пост Луиша Каштру и укрепления состава новой порцией звездных легионеров - Теллеса, Брозовича, Фофана, Ляпорта, Отавио, Талиски и Мане. Слишком уж идеально проходит дистанцию Аль-Хиляль. Да и сами плохи: уступили в прошлом туре Аль-Раеду. Да, наверное, тогда думали о Лиге чемпионов АФК, но с Аль-Айном, отыгравшись после выездных 0:1 и не уступив из-за гола Роналду с точки на 118-й минуте, в итоге вылетели, бездарно исполнив послематчевую серию.

Статистика личных встреч

За 4 крайних поединка рыцари Неджда позволили сопернику только однажды оформить ничью, выиграв все остальные матчи, в том числе и в сентябре (4:3).

Прогноз

GGBET считает, что шансы примерно равны. Но гости выложились в понедельник, причем все равно вылетели из Лиги чемпионов. Так что ставим на хозяев арены с форой 0 (коэффициент - 1,85).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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