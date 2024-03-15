Снова с пенальти. Аль-Наср с голом Роналду обыграл команду Фирмино и Мареза
Всемирный клуб выиграл у «Аль-Ахли» со счетом 1:0
15 марта состоялись матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу всемирного клуба.
Единственный гол на 68-й минуте забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Он реализовал 11-метровый. Для КриРо это 23-й гол за 22 матча в текущем розыгрыше чемпионата. Также на его счету 9 результативных передач.
❗️ Видео гола Роналду в Telegram
К слову, Криштиану мог открыть счет в поединке против «Аль-Ахли» ранее, отправив мяч в ворота на 42-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда.
За «Аль-Ахли» в этом матче отыграли Роберто Фирмино и Рияд Марез. Бразилец забил на 57-й, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.
15 марта состоялось также еще 2 матча 24-го тура чемпионата: «Аль-Таи» – «Аль-Иттифак» (1:1), «Аль-Фейха» – «Аль-Рияд» (1:1).
Чемпионат Саудовской Аравии. 24-й тур. 15 марта
Аль-Ахли – Аль-Наср – 0:1
Гол: Роналду, 68 (пен.)
Другие результаты дня:
- Аль-Таи – Аль-Иттифак – 1:1
- Аль-Фейха – Аль-Рияд – 1:1
⌛️ || Full time, 🙌💛@AlNassrFC 1:0 #AlAhli— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 15, 2024
Ronaldo ⚽️ pic.twitter.com/Yi9VpH4VJP
События матча
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