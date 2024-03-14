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Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 17:39 | Обновлено 14 марта 2024, 18:11
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморцу запретили проводить матч против Вереса со зрителями

Поединок против «Вереса» пройдет при пустых трибунах

14 марта 2024, 17:39 | Обновлено 14 марта 2024, 18:11
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморцу запретили проводить матч против Вереса со зрителями

Одесский «Черноморец» официально подтвердил информацию о том, что Одесская ОВА запретила клубу проводить домашний матч 21-го тура УПЛ против «Вереса» со зрителями.

Только вчера «Черноморец» получил разрешение на допуск ограниченного количества зрителей на стадион, однако сегодня Одесская ОВА изменила свое решение в связи с повышенным уровнем опасности в области.

Матч 21-го тура УПЛ между «Черноморцем» и «Вересом» состоится в воскресенье, 17 марта. Начало – в 15:30 по Киеву. «Черноморец» отменил все анонсированные ранее мероприятия для болельщиков.

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Источник ФК Черноморец
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