ОФИЦИАЛЬНО. Черноморцу запретили проводить матч против Вереса со зрителями
Поединок против «Вереса» пройдет при пустых трибунах
Одесский «Черноморец» официально подтвердил информацию о том, что Одесская ОВА запретила клубу проводить домашний матч 21-го тура УПЛ против «Вереса» со зрителями.
Только вчера «Черноморец» получил разрешение на допуск ограниченного количества зрителей на стадион, однако сегодня Одесская ОВА изменила свое решение в связи с повышенным уровнем опасности в области.
Матч 21-го тура УПЛ между «Черноморцем» и «Вересом» состоится в воскресенье, 17 марта. Начало – в 15:30 по Киеву. «Черноморец» отменил все анонсированные ранее мероприятия для болельщиков.
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