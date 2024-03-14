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  4. Экс-тренер Шахтера отказался возглавить академию Полесья
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 16:12 |
529
1

Экс-тренер Шахтера отказался возглавить академию Полесья

Патрик ван Леувен посчитал это предложение шагом назад для себя

14 марта 2024, 16:12 |
529
1
Экс-тренер Шахтера отказался возглавить академию Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Бывший главный тренер луганской «Зари» и донецкого «Шахтера» голландец Патрик ван Леувен рассматривался руководством житомирского «Полесья» не только как главный тренер основной команды, о чем мы сообщали ранее.

По информации «ТаТоТаке», иностранному специалисту предлагали стать директором академии «Полесья», на что ван Леувен ответил отказом. Голландец посчитал, что после того, как он был главным тренером двух клубов УПЛ, работа с детской академией, пускай даже на хороших условиях, которые были ему предложены в Житомире, станет шагом назад для него.

Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева главным тренером «Полесья» стал Сергей Шищенко, последнее время возглавлявший лидера Второй лиги «Звягель».

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Патрик ван Леувен Полесье Житомир футбольная академия
Источник ТаТоТаке
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олеся лопунова
Ну хоть не помощником Шищенко...
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