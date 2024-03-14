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Лига чемпионов
14 марта 2024, 15:27 |
1396
0

Мадридский Атлетико установил рекорд Лиги чемпионов

«Матрасникам» нет равных в сериях пенальти

14 марта 2024, 15:27 |
1396
0
Мадридский Атлетико установил рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне мадридский «Атлетико» обыграл миланский «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – подопечные Диего Симеоне оказались сильнее своего соперника в серии пенальти.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, «матрасники» стали первым клубом в Лиге чемпионов, которые приняли участие в четырех сериях пенальти и выиграли три из них. Предыдущие послематчевые «лотереи» оказывались удачными для мадридцев в двух сезонах подряд – 2014/2015 (1/8 финала с немецким «Байером») и 2015/2016 (1/8 финала с ПСВ Эйндховен).

Напомним, ранее суперкомпьютер определил, что «Атлетико» имеет наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов из всех участников четвертьфинальной стадии.

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Атлетико Мадрид Лига чемпионов серия пенальти рекорд
Источник УЕФА
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