Мадридский Атлетико установил рекорд Лиги чемпионов

Накануне мадридский «Атлетико» обыграл миланский «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – подопечные Диего Симеоне оказались сильнее своего соперника в серии пенальти.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, «матрасники» стали первым клубом в Лиге чемпионов, которые приняли участие в четырех сериях пенальти и выиграли три из них. Предыдущие послематчевые «лотереи» оказывались удачными для мадридцев в двух сезонах подряд – 2014/2015 (1/8 финала с немецким «Байером») и 2015/2016 (1/8 финала с ПСВ Эйндховен).

Напомним, ранее суперкомпьютер определил, что «Атлетико» имеет наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов из всех участников четвертьфинальной стадии.