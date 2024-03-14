С огромным преимуществом. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Авторитетный портал Opta Analyst опубликовал прогноз суперкомпьютера на Лигу чемпионов сезона-2023/2024 – вероятность выхода в полуфинал, финал и победу в турнире всех восьми участников четвертьфинальной стадии.

Согласно подсчетам, основанным на атакующих и оборонительных действиях команд, с явным преимуществом лидирует английский «Манчестер Сити» – вероятность, что подопечные Жузепа Гвардиолы выиграют турнир второй раз подряд, составляет 32,3%. С отставанием почти в два раза (16,87%) располагается мадридский «Реал», третьим идет лондонский «Арсенал» (13,09%).

А вот меньше всего шансов поднять над головой «ушастого» у мадридского «Атлетико» – всего 4,19%.