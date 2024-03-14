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Лига чемпионов
14 марта 2024, 11:27 |
1196
0

С огромным преимуществом. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

У «Манчестер Сити» хорошие шансы второй раз подряд выиграть турнир

14 марта 2024, 11:27 |
1196
0
С огромным преимуществом. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Opta Analyst опубликовал прогноз суперкомпьютера на Лигу чемпионов сезона-2023/2024 – вероятность выхода в полуфинал, финал и победу в турнире всех восьми участников четвертьфинальной стадии.

Согласно подсчетам, основанным на атакующих и оборонительных действиях команд, с явным преимуществом лидирует английский «Манчестер Сити» – вероятность, что подопечные Жузепа Гвардиолы выиграют турнир второй раз подряд, составляет 32,3%. С отставанием почти в два раза (16,87%) располагается мадридский «Реал», третьим идет лондонский «Арсенал» (13,09%).

А вот меньше всего шансов поднять над головой «ушастого» у мадридского «Атлетико» – всего 4,19%.

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Манчестер Сити Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Атлетико Мадрид прогнозы
Источник Opta
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