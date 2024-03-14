Цыганков в четверг не тренировался и остается под вопросом на матч с Хетафе

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на субботнюю игру против «Хетафе» и сегодня не тренировался с командой.

Об этом рассказал главный тренер испанского клуба Мичел.

Отметим, что Цыганков получил повреждение в последней игре Ла Лиги и не смог продолжить матч.

Матч 29 тура Ла Лиги «Хетафе» – «Жирона» состоится 16 марта, начало в 19:30 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, что Цыганков имеет высокие шансы сыграть в матче против Боснии и Герцеговины 21 марта.