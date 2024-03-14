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  4. Цыганков в четверг не тренировался и остается под вопросом на матч с Хетафе
Испания
14 марта 2024, 14:46 | Обновлено 14 марта 2024, 15:26
351
1

Цыганков в четверг не тренировался и остается под вопросом на матч с Хетафе

Главный тренер «Жироны» не уверен, восстановится ли игрок к следующему поединку

14 марта 2024, 14:46 | Обновлено 14 марта 2024, 15:26
351
1
Цыганков в четверг не тренировался и остается под вопросом на матч с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на субботнюю игру против «Хетафе» и сегодня не тренировался с командой.

Об этом рассказал главный тренер испанского клуба Мичел.

Отметим, что Цыганков получил повреждение в последней игре Ла Лиги и не смог продолжить матч.

Матч 29 тура Ла Лиги «Хетафе» – «Жирона» состоится 16 марта, начало в 19:30 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, что Цыганков имеет высокие шансы сыграть в матче против Боснии и Герцеговины 21 марта.

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Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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Комментарии 1
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ViAn
Він не гратиме проти Хетафе на 99%. Він відновиться від травми саме в день матчу. Тому всі зійдуться на тому, що краще його поберегти. Тим більше, що Збірна для гравця - завжди найважливіше. Мічел це прекрасно розуміє. Максимум - буде в запасі.
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