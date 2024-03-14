15 марта в 13:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов 2023/24.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

8 команд-участниц четвертьфиналов ЛЧ

🔹 Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) 🔹 Барселона (Испания)

Барселона (Испания) 🔹 Атлетико Мадрид (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) 🔹 Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Сити (Англия) 🔹 Арсенал (Англия)

Арсенал (Англия) 🔹 Бавария (Германия)

Бавария (Германия) 🔹 Боруссия Дортмунд (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия) 🔹 ПСЖ (Франция)

Представительство стран: Испания – 3, Англия и Германия – по 2, Франция – 1. У Италии клубов в ЛЧ не осталось.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 13:00 по Киеву.