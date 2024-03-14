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Лига чемпионов
14 марта 2024, 06:39 | Обновлено 14 марта 2024, 07:29
694
0

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта в 13:00 процедуру жеребьевки ЛЧ в швейцарском Ньоне

14 марта 2024, 06:39 | Обновлено 14 марта 2024, 07:29
694
0
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

15 марта в 13:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов 2023/24.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

8 команд-участниц четвертьфиналов ЛЧ

  • 🔹 Реал Мадрид (Испания)
  • 🔹 Барселона (Испания)
  • 🔹 Атлетико Мадрид (Испания)
  • 🔹 Манчестер Сити (Англия)
  • 🔹 Арсенал (Англия)
  • 🔹 Бавария (Германия)
  • 🔹 Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 🔹 ПСЖ (Франция)

Представительство стран: Испания – 3, Англия и Германия – по 2, Франция – 1. У Италии клубов в ЛЧ не осталось.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 13:00 по Киеву.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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