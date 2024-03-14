Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта в 13:00 процедуру жеребьевки ЛЧ в швейцарском Ньоне
15 марта в 13:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов 2023/24.
По итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
8 команд-участниц четвертьфиналов ЛЧ
- 🔹 Реал Мадрид (Испания)
- 🔹 Барселона (Испания)
- 🔹 Атлетико Мадрид (Испания)
- 🔹 Манчестер Сити (Англия)
- 🔹 Арсенал (Англия)
- 🔹 Бавария (Германия)
- 🔹 Боруссия Дортмунд (Германия)
- 🔹 ПСЖ (Франция)
Представительство стран: Испания – 3, Англия и Германия – по 2, Франция – 1. У Италии клубов в ЛЧ не осталось.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 13:00 по Киеву.
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