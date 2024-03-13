Президент Наполи: «Отставка Сарри? Так делают настоящие лузеры»

Одиозный президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал решение Маурицио Сарри подать в отставку с поста главного тренера «Лацио»:

«Эта новость и решение Сарри о самостоятельном отстранении от дел меня очень удивила. Как профессионал, вы должны взять на себя свою долю ответственности. Если ты берешь на себя определенную роль, ты должен выполнять ее до конца, из уважения к клубу, игрокам и болельщикам.

Всегда легко подать в отставку. Так делают настоящие лузеры, поэтому для Сарри это – достойный поступок. Я не знаю мотивации, которая стоит за этим, но Лотито не кажется агрессивным руководителем, как я. Он – человек с высокими личными качествами, и должно было быть найдено решение для команды, которую нельзя просто так бросить на произвол судьбы в конце сезона».

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 годы. Итальянские СМИ уже пишут о том, что летом тренер может вернуться в Неаполь.