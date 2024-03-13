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  4. Президент Наполи: «Отставка Сарри? Так делают настоящие лузеры»
Италия
13 марта 2024, 19:35 |
1093
2

Президент Наполи: «Отставка Сарри? Так делают настоящие лузеры»

Аурелио Де Лаурентис – о решении экс-тренера «Лацио»

13 марта 2024, 19:35 |
1093
2
Президент Наполи: «Отставка Сарри? Так делают настоящие лузеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Одиозный президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал решение Маурицио Сарри подать в отставку с поста главного тренера «Лацио»:

«Эта новость и решение Сарри о самостоятельном отстранении от дел меня очень удивила. Как профессионал, вы должны взять на себя свою долю ответственности. Если ты берешь на себя определенную роль, ты должен выполнять ее до конца, из уважения к клубу, игрокам и болельщикам.

Всегда легко подать в отставку. Так делают настоящие лузеры, поэтому для Сарри это – достойный поступок. Я не знаю мотивации, которая стоит за этим, но Лотито не кажется агрессивным руководителем, как я. Он – человек с высокими личными качествами, и должно было быть найдено решение для команды, которую нельзя просто так бросить на произвол судьбы в конце сезона».

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 годы. Итальянские СМИ уже пишут о том, что летом тренер может вернуться в Неаполь.

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Аурелио Де Лаурентис Наполи Лацио Маурицио Сарри отставка
Источник Sport Mediaset
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Gargantua
так поступают лузеры значит это достойный поступок?
кажется ошибка в переводе
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+1
Octopus
Сам сменил трех тренеров за неполный календарный год, рассуждает кто достойный, кто нет.
Лаурентис одиозен до безобразия, не любит Спалетти и Сарри, потому что они свалили из его клуба, будет рассказывать про них любой бред.
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