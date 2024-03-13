Лига чемпионов13 марта 2024, 18:00 | Обновлено 13 марта 2024, 18:31
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико – Интер
Поединок пройдет 13 марта в 22:00
13 марта 2024, 18:00 | Обновлено 13 марта 2024, 18:31
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В среду, 13 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Интер».
Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В первом поединке победу добыла итальянская команда. Автором единственного гола в матче стал Марко Арнаутович.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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