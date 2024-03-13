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Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 13:38 | Обновлено 13 марта 2024, 13:56
197
0

Даниил СИКАН: «Мой гол – это результат усилий всей команды»

Нападающий «Шахтера» прокомментировал победу над «Минаем»

13 марта 2024, 13:38 | Обновлено 13 марта 2024, 13:56
197
0
Даниил СИКАН: «Мой гол – это результат усилий всей команды»
УПЛ. Даниил Сикан

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 21-го тура УПЛ, а также рассказал о своем повреждении.

– Даниил, поздравляем тебя и команду с победой! Расскажи, каким был матч?

– Команда провела хороший матч с полным доминированием. Все игроки выложились на максимум и сыграли агрессивно.

– В первом тайме у тебя были определенные проблемы со здоровьем, и врачи говорили, что можешь покинуть поле, но ты проявил характер и отметился забитым мячом. Расскажи об этом эпизоде.

– До конца не понял, что именно мне говорили врачи. Был небольшой удар, после которого пошла кровь, и поэтому они советовали заменить меня, но я чувствовал себя хорошо и решил продолжить игру. Всегда стараюсь создавать голевые моменты и помогать команде своими действиями. Радуюсь, что удалось забить.

– Тебе как форварду важно забивать. Вспомним тот момент, что стало залогом гола?

– Мы агрессивно прессинговали соперника, из-за чего он ошибся. Кевин отдал передачу, и я попал с нерабочей ноги в угол ворот. Мой гол – это результат усилий всей команды.

– На 73-й минуте ты покинул поле, главный тренер очень тепло тебя поздравил. Чувствуешь ли поддержку Мистера?

– Постоянно чувствую поддержку тренера и партнеров, потому что это то, что составляет основу команды. Важно всегда поддерживать друг друга, только так сможем достичь необходимого результата.

– Какие положительные моменты можешь выделить в игре с «Минаем»?

– Положительные моменты присутствуют в каждом матче, и сейчас они заключались в том, что мы доминировали на протяжении всего поединка. Команда понимает, что именно в таких матчах добывается чемпионство. Всегда настраиваемся на каждый матч максимально сконцентрировано, и все равно, на каком месте находится наш соперник.

– Расположение «Шахтера» на первой строчке турнирной таблицы добавляет спокойствия и уверенности? Можно ли считать, что борьба за чемпионство в разгаре?

– Да, это придает уверенности, поскольку мы не зависим от результатов других команд и не надеемся на чью-то потерю баллов. Рассчитываем только на себя, и если мы допустили ошибку, то она является только нашей. Борьба за чемпионство продолжается, мы не должны останавливаться, а, наоборот, каждую игру должны добавлять.

– Ты отправляешься в лагерь национальной сборной Украины. Какие цели и ожидания от плей-офф отбора на Евро-2024?

– Цель – победить! Отправляюсь в расположение сборной в позитивном настроении. Понимаю, что сборная Украины хорошо играет, все игроки в отличной форме. Надеюсь, мы будем сконцентрированы и достигнем хорошего результата.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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