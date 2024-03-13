Давид РАЙЯ: «В этом году мы много работали над пенальти.»

Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя, которого признали лучшим игроком матча «Арсенала» против «Порту» (1:0, 4:2 по пенальти), рассказал об ощущениях от выхода в четвертьфинал.

«Лично для меня это замечательное ощущение, я впервые играю в Лиге чемпионов и клуб впервые за столько лет попал в четвертьфинал. Мы очень хорошо играли, доминировали, создавали моменты, и дело дошло до пенальти. В этом году мы много работали над пенальти, и вся трудная работа с тренером вратарей и командой принесла свои плоды.

Это замечательное чувство. Я бы не сказал, что я герой – каждый играл свою роль. Моя роль заключалась в том, чтобы отразить пенальти в конце, и это потрясающее чувство. Пройти таким образом в четвертьфинал после того, как мы не были довольны нашей игрой в Порту, это просто невероятно.

Ты должен верить в себя и своих товарищей по команде, и они должны верить в тебя. Конечно, большая заслуга болельщиков, поднявших столько шума ночью. Они довели нас в четвертьфинал. Слава всем: команде, персоналу и болельщикам.

«Порту» заслуживает большого уважения. Они играли в свою игру и очень хорошо прессинговали, создавая моменты. Но это отличное обучение для нас, пройти через то, как мы играли и как мы готовились. Шансы, которые мы создали, борьба, дух команды были невероятны с самого начала. Мы должны сосредоточиться на этом вперед, – сказал Рая.