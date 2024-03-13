Рафинья стал лучшим игроком матча Барселона – Наполи по версии WhoScored

В матче 1/ф финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Наполи». Игра закончилась уверенной победой каталонцев со счетом 3:1 (первая игра – 1:1). Голами отличились Фермин Лопес, Канселу и Левандовски, за неаполитанцев забил Ррахмани.

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Авторитетный статистический портал WhoScored лучшим игроком матча признал вингера «Барселоны» Рафинью. Он получил оценку 8,4. Роберт Левандовски расположился на втором месте с оценкой 7,9

В составе «Наполи» лучшим стал вратарь Мерет, набравший 7,4 балла. Автор единственного гола Ррахмани был оценен в 6,7 балла.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30