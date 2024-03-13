Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Вечером 12 марта прошли два ответных матча 1/8 финала главного еврокубка
Во вторник, 12 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
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В основное время второго матча «Арсенал» отыграл фору у «Порту» благодаря голу Леандро Троссарда (1:0).
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 106-й минуте. Поскольку по итогам двух матчей счет оказался равным, команды провели серию пенальти, в которой больше повезло канонирам.
В другом матче 1/8 финала «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1).
Во второй игре хозяевам удалось забить соперникам два мяча в дебюте матча. Отличились Фермин Лопес и Жоау Канселу (2:0). На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч для гостей (1:2). Во втором тайме Роберт Левандовски поставил точку в матче (3:1).
Определены уже 6 из 8 участников четвертьфиналов ЛЧ:
- 🔹 Арсенал (Англия)
- 🔹 Манчестер Сити (Англия)
- 🔹 Барселона (Испания)
- 🔹 Реал Мадрид (Испания)
- 🔹 Бавария (Германия)
- 🔹 ПСЖ (Франция)
Еще две путевки в четвертьфиналы 13 марта разыграют Атлетико (Испания) – Интер (Италия), где в первой игре выиграл миланский клуб (1:0), а также Боруссия Д (Германия) – ПСВ (Нидерланды), где в феврале была зафиксирована ничья (1:1).
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч, 12 марта
Арсенал (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0, пен 4:2 (первый матч – 0:1)
Гол: Троссард, 41.
Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30
Результаты 1/8 финала
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