Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Во вторник, 12 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В основное время второго матча «Арсенал» отыграл фору у «Порту» благодаря голу Леандро Троссарда (1:0).

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 106-й минуте. Поскольку по итогам двух матчей счет оказался равным, команды провели серию пенальти, в которой больше повезло канонирам.

В другом матче 1/8 финала «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1).

Во второй игре хозяевам удалось забить соперникам два мяча в дебюте матча. Отличились Фермин Лопес и Жоау Канселу (2:0). На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч для гостей (1:2). Во втором тайме Роберт Левандовски поставил точку в матче (3:1).

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Определены уже 6 из 8 участников четвертьфиналов ЛЧ:

🔹 Арсенал (Англия)

🔹 Манчестер Сити (Англия)

🔹 Барселона (Испания)

🔹 Реал Мадрид (Испания)

🔹 Бавария (Германия)

🔹 ПСЖ (Франция)

Еще две путевки в четвертьфиналы 13 марта разыграют Атлетико (Испания) – Интер (Италия), где в первой игре выиграл миланский клуб (1:0), а также Боруссия Д (Германия) – ПСВ (Нидерланды), где в феврале была зафиксирована ничья (1:1).

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Арсенал (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0, пен 4:2 (первый матч – 0:1)

Гол: Троссард, 41.

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30

Результаты 1/8 финала