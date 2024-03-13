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Лига чемпионов
13 марта 2024, 08:15 | Обновлено 13 марта 2024, 08:31
687
0

Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Вечером 12 марта прошли два ответных матча 1/8 финала главного еврокубка

13 марта 2024, 08:15 | Обновлено 13 марта 2024, 08:31
687
0
Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В основное время второго матча «Арсенал» отыграл фору у «Порту» благодаря голу Леандро Троссарда (1:0).

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 106-й минуте. Поскольку по итогам двух матчей счет оказался равным, команды провели серию пенальти, в которой больше повезло канонирам.

В другом матче 1/8 финала «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1).

Во второй игре хозяевам удалось забить соперникам два мяча в дебюте матча. Отличились Фермин Лопес и Жоау Канселу (2:0). На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч для гостей (1:2). Во втором тайме Роберт Левандовски поставил точку в матче (3:1).

Определены уже 6 из 8 участников четвертьфиналов ЛЧ:

  • 🔹 Арсенал (Англия)
  • 🔹 Манчестер Сити (Англия)
  • 🔹 Барселона (Испания)
  • 🔹 Реал Мадрид (Испания)
  • 🔹 Бавария (Германия)
  • 🔹 ПСЖ (Франция)

Еще две путевки в четвертьфиналы 13 марта разыграют Атлетико (Испания) – Интер (Италия), где в первой игре выиграл миланский клуб (1:0), а также Боруссия Д (Германия) – ПСВ (Нидерланды), где в феврале была зафиксирована ничья (1:1).

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Арсенал (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0, пен 4:2 (первый матч – 0:1)

Гол: Троссард, 41.

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30

Результаты 1/8 финала

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Источник Sport.ua
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