Арсенал определился с будущим Зинченко. Продадут ли его в Баварию?
Александром также интересуется «Ньюкасл»
«Бавария» и «Ньюкасл» интересуются украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко.
Однако по информации портала Football Insider, «канониры» не готовы продавать украинца следующим летом, и не будут принимать предложения других клубов. Отмечается, что Зинченко очень ценит тренерский штаб «Арсенала» во главе с Артетой.
Сообщается, что Александр пользуется большим авторитетом в команде и является лидером раздевалки.
В этом сезоне на счету Зинченко 28 матчей во всех турнирах за «Арсенал», в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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