Арсенал определился с будущим Зинченко. Продадут ли его в Баварию?

«Бавария» и «Ньюкасл» интересуются украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко.

Однако по информации портала Football Insider, «канониры» не готовы продавать украинца следующим летом, и не будут принимать предложения других клубов. Отмечается, что Зинченко очень ценит тренерский штаб «Арсенала» во главе с Артетой.

Сообщается, что Александр пользуется большим авторитетом в команде и является лидером раздевалки.

В этом сезоне на счету Зинченко 28 матчей во всех турнирах за «Арсенал», в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.