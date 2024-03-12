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Англия
12 марта 2024, 19:39 |
2542
0

Арсенал определился с будущим Зинченко. Продадут ли его в Баварию?

Александром также интересуется «Ньюкасл»

12 марта 2024, 19:39 |
2542
0
Арсенал определился с будущим Зинченко. Продадут ли его в Баварию?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Бавария» и «Ньюкасл» интересуются украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко.

Однако по информации портала Football Insider, «канониры» не готовы продавать украинца следующим летом, и не будут принимать предложения других клубов. Отмечается, что Зинченко очень ценит тренерский штаб «Арсенала» во главе с Артетой.

Сообщается, что Александр пользуется большим авторитетом в команде и является лидером раздевалки.

В этом сезоне на счету Зинченко 28 матчей во всех турнирах за «Арсенал», в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Микель Артета Ньюкасл трансферы Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Источник Football Insider
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