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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Карпат трансферное окно уже закрыто»
Украина. Первая лига
12 марта 2024, 10:20 |
697
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Карпат трансферное окно уже закрыто»

Главный тренер львовян рассказал о последних новостях в команде

12 марта 2024, 10:20 |
697
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Карпат трансферное окно уже закрыто»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

12 марта львовская перволиговая команда проведет очередной спарринг с «Агроном» из Тернопольской области.

Главный тренер «зелено-белых» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения «Карпат»:

- Мы завершили селекционную работу, подписав вчера последних новичков: бразильца Ариэльсона, француза Джареда Хасу и воспитанника прикарпатского футбола Михаила Хромея. Они провели в составе «Карпат» лишь по несколько тренировок в общей группе и сейчас важно подтянуть их спортивную форму до уровня остальных одноклубников, в активе которых полноценные этапы подготовки.

Планирую, что все новобранцы сегодня сыграют по тайму в контрольном матче.

Что касается легионеров, то приход Ариэльсона должен значительно обострить конкуренцию в нападении, все же, пока что «Карпатам» тяжело даются голы, а «коньком» Джареда Хасы является не только скорость, но и отличные антропометрические данные, которые пригодятся, как в жесткой борьбе на подступах к штрафной площадке, так и верховых дуэлях, – сказал Маркевич.

«Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков. Завершающий спарринг львовяне проведут 16 марта с донецким «Шахтером».

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Мирон Маркевич инсайд Карпаты Львов трансферы
Источник Sport.ua
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