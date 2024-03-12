Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Карпат трансферное окно уже закрыто»
Главный тренер львовян рассказал о последних новостях в команде
12 марта львовская перволиговая команда проведет очередной спарринг с «Агроном» из Тернопольской области.
Главный тренер «зелено-белых» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения «Карпат»:
- Мы завершили селекционную работу, подписав вчера последних новичков: бразильца Ариэльсона, француза Джареда Хасу и воспитанника прикарпатского футбола Михаила Хромея. Они провели в составе «Карпат» лишь по несколько тренировок в общей группе и сейчас важно подтянуть их спортивную форму до уровня остальных одноклубников, в активе которых полноценные этапы подготовки.
Планирую, что все новобранцы сегодня сыграют по тайму в контрольном матче.
Что касается легионеров, то приход Ариэльсона должен значительно обострить конкуренцию в нападении, все же, пока что «Карпатам» тяжело даются голы, а «коньком» Джареда Хасы является не только скорость, но и отличные антропометрические данные, которые пригодятся, как в жесткой борьбе на подступах к штрафной площадке, так и верховых дуэлях, – сказал Маркевич.
«Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков. Завершающий спарринг львовяне проведут 16 марта с донецким «Шахтером».
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