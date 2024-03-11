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Украина. Первая лига
11 марта 2024, 18:06 |
727
0

Стало известно, на каких условиях Карпаты подписали двух легионеров

Львовяне продолжают усиливать команду

11 марта 2024, 18:06 |
727
0
Стало известно, на каких условиях Карпаты подписали двух легионеров
ФК Полесье. Ариэльсон

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» узаконили свои отношения с двумя иностранными футболистами: бразильцем Ариэльсоном и французом Джаредом Хасой.

Латиноамериканец, который принадлежит «Крузейро», будет играть за лидера Первой лиги до окончания текущего сезона на правах аренды с опцией выкупа контракта, а француз подписал полугодовое соглашение с пролонгацией еще на сезон.

Теперь тренерскому штабу львовян важно в сжатые сроки подтянуть спортивную форму легионеров, ведь в последнее время они занимались по индивидуальной программе.

Футболисты «Карпат» стартовый поединок в группе «Чемпионская» Первой лиги проведут 23 марта во Львове с ФК «Полтава».

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Крузейро трансферы аренда игрока чемпионат Украины по футболу чемпионат Бразилии по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины инсайд Ариэльсон свободный агент
Источник Sport.ua
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