Стало известно, на каких условиях Карпаты подписали двух легионеров

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» узаконили свои отношения с двумя иностранными футболистами: бразильцем Ариэльсоном и французом Джаредом Хасой.

Латиноамериканец, который принадлежит «Крузейро», будет играть за лидера Первой лиги до окончания текущего сезона на правах аренды с опцией выкупа контракта, а француз подписал полугодовое соглашение с пролонгацией еще на сезон.

Теперь тренерскому штабу львовян важно в сжатые сроки подтянуть спортивную форму легионеров, ведь в последнее время они занимались по индивидуальной программе.

Футболисты «Карпат» стартовый поединок в группе «Чемпионская» Первой лиги проведут 23 марта во Львове с ФК «Полтава».