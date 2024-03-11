Карпаты взяли в аренду полузащитника Шахтера
Ранее футболист выступал в аренде в «Мариуполе»
Львовские «Карпаты» продолжают работу на трансферном рынке.
Как стало известно Sport.ua, кроме нескольких новичков-легионеров, команда Мирона Маркевича пригласила в свои ряды еще одного украинца.
Речь идет о 20-летнем воспитаннике донецкого «Шахтера» Михаиле Хромее, который будет играть во львовской команде на правах аренды ближайшие полгода.
После окончания академии «Шахтера» воспитанник донецкого клуба успел побывать в аренде в ФК «Мариуполь», в составе которого провел 11 матчей. Также Хромей вызывался в ряды юношеский сборных Украины (U-17, U-19).
Футболисты «Карпат» стартовый поединок в группе «Чемпионская» Первой лиги проведут 23 марта во Львове с ФК «Полтава».
Ранее мы сообщали, что французский легионер прошел медосмотр в «Карпатах».
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