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Украина. Первая лига
11 марта 2024, 16:54 |
401
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Карпаты взяли в аренду полузащитника Шахтера

Ранее футболист выступал в аренде в «Мариуполе»

11 марта 2024, 16:54 |
401
0
Карпаты взяли в аренду полузащитника Шахтера
ФК Мариуполь. Михаил Хромей

Львовские «Карпаты» продолжают работу на трансферном рынке.

Как стало известно Sport.ua, кроме нескольких новичков-легионеров, команда Мирона Маркевича пригласила в свои ряды еще одного украинца.

Речь идет о 20-летнем воспитаннике донецкого «Шахтера» Михаиле Хромее, который будет играть во львовской команде на правах аренды ближайшие полгода.

После окончания академии «Шахтера» воспитанник донецкого клуба успел побывать в аренде в ФК «Мариуполь», в составе которого провел 11 матчей. Также Хромей вызывался в ряды юношеский сборных Украины (U-17, U-19).

Футболисты «Карпат» стартовый поединок в группе «Чемпионская» Первой лиги проведут 23 марта во Львове с ФК «Полтава».

Ранее мы сообщали, что французский легионер прошел медосмотр в «Карпатах».

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Карпаты Львов Шахтер Донецк Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд аренда игрока
Источник Sport.ua
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