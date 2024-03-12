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ATP
12 марта 2024, 10:09 | Обновлено 12 марта 2024, 10:10
222
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «В этом году у меня нет титулов – я к такому не привык»

Сербский теннисист не слишком рад своим результатом в текущем сезоне

12 марта 2024, 10:09 | Обновлено 12 марта 2024, 10:10
222
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «В этом году у меня нет титулов – я к такому не привык»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Нарди и Новак Джокович

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение лаки-лузеру Луке Нарди в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллс (США).

– Поздравляю его с тем, что он особенно в третьем сете показал отличный, отличный теннис. Я мало что знал о нем, но я смотрел, как он играет, и знал, что он обладает отличным качественным теннисом с задней линии, особенно ударом справа. Хорошо двигается. Очень талантлив.

Он попал в основную сетку как лаки-лузер, так что терять ему было нечего, и он сыграл великолепно. Заслужил победу. Я был больше удивлен своим уровнем. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и все, понимаете. Эти две вещи объединяются. У него отличный день, у меня – очень плохой. Результат для меня отрицательный.

– Тот факт, что вы играли не так хорошо, как обычно, объясняется тем, что вы не играли после Открытого чемпионата Австралии? Или же тем, что вы давно не играли здесь, и этими условиями?
– Если честно, может быть и то, и другое. Я не уверен. Я собираюсь проанализировать, что было сделано, что можно было сделать лучше, а затем двигаться дальше.

Я играю меньше турниров, поэтому более избирательно подхожу к своему расписанию. Конечно, не очень приятно, когда ты выбываешь из турнира на самом раннем этапе, а особенно здесь, где я не играл пять лет. Я очень хотел выступить хорошо. Но не суждено было. Будем двигаться дальше.

– Новак, по ходу матча он демонстрировал выдающийся теннис, но не было ли у вас ощущения, что он вот-вот сникнет?
– Нет, но я действительно не вынуждал его. Я помогал ему играть хорошо, а себе не помогал совсем. Я допустил несколько ужасных невынужденных ошибок. Он играл свободнее и агрессивнее, чем я, и делал свои удары, и этого брейка при счете 3:2 в третьем сете было достаточно.

Сегодня было немного ветрено. Совершенно противоположные условия с теми, что были на моих тренировках в эти дни и в первом матче, но все равно это не оправдание. Я должен был выступить гораздо лучше.

– Что вы думаете об этом сезоне?
– В этом году у меня нет титулов – я к такому не привык. Большую часть карьеры я начинал сезон с победы на турнире Grand Slam или в Дубае, или на любом другом турнире. Но все нормально. Это часть спорта. Нужно это принять. Иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Надеюсь, я еще буду выигрывать.

Думаю, любой трофей, который я в итоге выиграю, будет для меня просто замечательным (улыбается). Конечно, это разорвет негативную серию, которая у меня идет последние три-четыре турнира, где я не показывал ничего даже близкого к своему максимуму, – сказал Джокович.

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Новак Джокович ATP Индиан-Уэллс Лука Нарди
Источник ASAP text
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