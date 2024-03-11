Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кутузова объяснила, почему мужской теннис Украины в разы слабее женского
WTA
11 марта 2024, 19:51 |
1047
0

Кутузова объяснила, почему мужской теннис Украины в разы слабее женского

Виктория считает, что дело не конкретно в украинском теннисе

11 марта 2024, 19:51 |
1047
0
Кутузова объяснила, почему мужской теннис Украины в разы слабее женского
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Кутузова

Бывшая украинская теннисистка, а ныне тренер Виктория Кутузова объяснила, почем украинские теннисисты не показывают результаты, которые были бы подобны украинским теннисисткам:

По вашему мнению, почему между мужским и женским теннисом в Украине такая пропасть? Один игрок в топ-200 ATP и пять теннисисток в топ-40 WTA?

– Я думаю, что здесь дело не в украинском теннисе, а в целом в различиях женского и мужского тенниса. Во-первых мужчин намного больше, конкуренция намного выше, как таковой сильной разницы в качестве игры между игроком топ-500 и топ-100 вы там не увидите. Плюс финансовые затраты на то, чтобы воспитать профессионального теннисиста гораздо выше, чем на то, чтобы воспитать теннисистку. Думаю именно эти все факторы влияют на данный вопрос.

Есть ли отличия в подходе к режиму и процессу тренировок у игрока топ-100 WTA и игрока топ-500 WTA? В чем главное отличие между ними? Психология, подход, талант?

– Это очень сложный и глубокий вопрос. Конечно есть серьезные различия в подходе. В женском теннисе теннисистка топ-100 WTA и топ-500 WTA это вообще разные миры, а если говорить о теннисистках, которые находятся в топ-10 WTA, то это уже вообще какой-то невероятный уровень, у них уже есть большие и мощные команды, большие финансовые возможности, – сказала Кутузова.

Виктория Кутузова – украинская профессиональная экс-теннисистка, которая дебютировала на профессиональном уровне в 2003 году. Самая высокая позиция в рейтинге WTA – №76. На ее счету шесть трофеев ITF в одиночном разряде.

По теме:
Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
ВИДЕО ДНЯ. Тренировка 12-летней Даяны Ястремской
Виктория Кутузова
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 11 марта 2024, 08:48 0
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик

Британец не видит большого фаворита в будущем противостоянии

Успех развить не удалось. Киченок проиграла россиянке в финале квалификации
Теннис | 11 марта 2024, 17:49 0
Успех развить не удалось. Киченок проиграла россиянке в финале квалификации
Успех развить не удалось. Киченок проиграла россиянке в финале квалификации

Надежда Киченок проиграла Андреевой

Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футбол | 10.03.2024, 20:35
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Футбол | 11.03.2024, 00:16
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
ИЛСИНЬО: «Был день, когда Мхитарян проснулся и вдруг не смог ходить»
Футбол | 11.03.2024, 12:25
ИЛСИНЬО: «Был день, когда Мхитарян проснулся и вдруг не смог ходить»
ИЛСИНЬО: «Был день, когда Мхитарян проснулся и вдруг не смог ходить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
10.03.2024, 08:41 1
Футбол
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
11.03.2024, 07:20 2
Бокс
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
10.03.2024, 07:21 23
Футбол
Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме
Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме
10.03.2024, 07:05
Футбол
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем