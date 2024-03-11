Кутузова объяснила, почему мужской теннис Украины в разы слабее женского

Бывшая украинская теннисистка, а ныне тренер Виктория Кутузова объяснила, почем украинские теннисисты не показывают результаты, которые были бы подобны украинским теннисисткам:

– По вашему мнению, почему между мужским и женским теннисом в Украине такая пропасть? Один игрок в топ-200 ATP и пять теннисисток в топ-40 WTA?



– Я думаю, что здесь дело не в украинском теннисе, а в целом в различиях женского и мужского тенниса. Во-первых мужчин намного больше, конкуренция намного выше, как таковой сильной разницы в качестве игры между игроком топ-500 и топ-100 вы там не увидите. Плюс финансовые затраты на то, чтобы воспитать профессионального теннисиста гораздо выше, чем на то, чтобы воспитать теннисистку. Думаю именно эти все факторы влияют на данный вопрос.



– Есть ли отличия в подходе к режиму и процессу тренировок у игрока топ-100 WTA и игрока топ-500 WTA? В чем главное отличие между ними? Психология, подход, талант?



– Это очень сложный и глубокий вопрос. Конечно есть серьезные различия в подходе. В женском теннисе теннисистка топ-100 WTA и топ-500 WTA это вообще разные миры, а если говорить о теннисистках, которые находятся в топ-10 WTA, то это уже вообще какой-то невероятный уровень, у них уже есть большие и мощные команды, большие финансовые возможности, – сказала Кутузова.

Виктория Кутузова – украинская профессиональная экс-теннисистка, которая дебютировала на профессиональном уровне в 2003 году. Самая высокая позиция в рейтинге WTA – №76. На ее счету шесть трофеев ITF в одиночном разряде.