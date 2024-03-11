Успех развить не удалось. Киченок проиграла россиянке в финале квалификации

Украинская теннисистка Надежда Киченок в финале квалификации турнира WTA125 в американском Чарльстоне проиграла россиянке Эрике Андреевой.

Киченок уступила в двух сетах – 1:6, 4:6.

Победа в прошлом раунде отбора для Людмилы стала первой в одиночном разряде с августа 2022 года. Теннисистка давно делает упор на игру в парном разряде.

WTA 125. Чарльстон, квалификация (хард)

Надежда Киченок (Украина) - Эрика Андреева (нейтральный статус) - 1:6, 4:6.