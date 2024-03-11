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WTA
11 марта 2024, 17:49 | Обновлено 11 марта 2024, 17:53
55
0

Успех развить не удалось. Киченок проиграла россиянке в финале квалификации

Надежда Киченок проиграла Андреевой

11 марта 2024, 17:49 | Обновлено 11 марта 2024, 17:53
55
0
Успех развить не удалось. Киченок проиграла россиянке в финале квалификации
WTA. Надежда Киченок (справа)

Украинская теннисистка Надежда Киченок в финале квалификации турнира WTA125 в американском Чарльстоне проиграла россиянке Эрике Андреевой.

Киченок уступила в двух сетах – 1:6, 4:6.

Победа в прошлом раунде отбора для Людмилы стала первой в одиночном разряде с августа 2022 года. Теннисистка давно делает упор на игру в парном разряде.

WTA 125. Чарльстон, квалификация (хард)

Надежда Киченок (Украина) - Эрика Андреева (нейтральный статус) - 1:6, 4:6.

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WTA Чарльстон Надежда Киченок Эрика Андреева
Источник Sport.ua
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